Te produkty ułatwiają zasypianie. TOP10 produktów, które powinniśmy spożywać przed snem! Jak szybko zasnąć i przespać całą noc? OPRAC.: Marlena Hebda

Bezsenność to jedno z najczęstszych dolegliwości dotykających wielu ludzi na całym świecie. Życie w stresie, pod presją czasu, powszechność niezdrowego jedzenia sprawiają, że śpimy coraz gorzej i coraz krócej. Przewlekła bezsenność kwalifikuje się do profesjonalnego leczenia, ale jest kilka trików, które można zastosować, aby samemu nieco poprawić jakość snu. Do jednych z nich należy spożywanie przed snem odpowiednich produktów. Zobaczcie, co jeść i pić przed snem, żeby po pierwsze - szybko zasnąć, a po drugiej - spać jak kamień przez całą noc!