Te miejsca w Krakowie najpiękniej wyglądają wiosną! Koniecznie je odwiedź [TOP 10] Redakcja

Ogród botaniczny założony w 1783 w Krakowie zajmuje powierzchnię 9,6 ha i jest najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Możecie cieszyć się tam piękną pogodą i podziwiać niesamowite kolory otoczenia. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

Wiosna zaczęła się na dobre! To pora roku, która zdecydowanie zachęca do spacerów i odwiedzenia najbardziej uroczych zakątków Krakowa. Specjalnie dla was wybraliśmy 10 miejsc, które właśnie wiosną wyglądają najpiękniej. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać.