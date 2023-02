Te leki mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Zostały wycofane z aptek. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! NAJNOWSZA LISTA Redakcja Kraków

Sprawdź jakie leki w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u i sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu. Fot. Adrian Tomczyk / Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

Popularny lek na przeziębienie, zastrzyki stosowane przez chorych na reumatoidalne stawów, czy też płyn do dezynfekcji ran, który każdy z nas ma w swoim domu - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.