Tauron chce zwolnienie z podatku. Wniosek trafił do radnych

Tauron Dystrybucja chce zwolnienia z podatku od nieruchomości filip kowalkowski/polska press

Spółka Skarbu Państwa, Tauron Dystrybucja, zgłosiła się do władz Krakowa z apelem o zwolnienie jej z podatku od nieruchomości. Spółka tłumaczy się trudną sytuacją w związku z epidemią koronawirusa i podobny apel wystosowała do każdej gminy, gdzie ma swoje nieruchomości. Wniosek trafił do Rady Miasta Krakowa, ale ta zamierza odesłać go do prezydenta. Ktokolwiek podejmie decyzję, nie zanosi się raczej na pozytywnie rozpatrzenie wniosku spółki państwowej.