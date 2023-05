Tatrzańskie widoki i obraz japońskiej góry Fudżi na nowych wystawach w Muzeum Manggha

Andrzej Wróblewski, Mieczysław Karłowicz i Leon Wyczółkowski – artyści zafascynowani urodą Tatr. Ich prace złożyły się na wystawę „Tatry. Wróblewski. Karłowicz. Wyczółkowski”.

- To, co łączy tych - tak różnych - twórców, to przede wszystkim widzenie Tatr, wynikające z przeżycia i doświadczenia wędrówki, wspinaczki, oraz niezwykła umiejętność przełożenia na język wizualny tak – zdawałoby się – nieprzekładalnych doznań. Wróblewskiego i Karłowicza zbliża także przedwczesna, tragiczna i bezsensowna śmierć w górach – mówi dr Anna Król, kuratorka wystaw.