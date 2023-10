Tatrzańskie niedźwiedzie będą chodzić z kamerami. To pomysł na lepsze poznanie i ochronę zwierząt

- Dzięki pomocy Unii Europejskiej kupiliśmy cztery obroże telemetryczne, w tym dwie wyposażone w kamery – zostaną one założone tatrzańskim niedźwiedziom, tym, które podchodzą w okolice ludzkich siedzib. Obserwując ich trasy, zwyczaje i zachowania, zbierzemy dane, które pozwolą nam jeszcze lepiej poznać i chronić te zwierzęta. To, co zaobserwowała kamera, zobaczymy po odzyskaniu obroży - informują pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Poznają zachowania niedźwiedzi

Pracownicy parku realizując międzynarodowy programu informują, że niedźwiedzie do życia potrzebują dużych przestrzeni. Podają, że areał jednego dorosłego niedźwiedzia obejmuje od 30 do 200 kilometrów kwadratowych, do tego dochodzi zwyczaj odbywania wielokilometrowych wędrówek.