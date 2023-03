Tatry. Wojsko sprzedaje w Kościelisku nieruchomość z pięknym widokiem i potencjałem

W Kościelisku, położonym niespełna 5,5 km od Zakopanego oraz 110 km od Krakowa, przy ul. Salamandra 32 przyszły dzierżawca będzie miał do dyspozycji ponad 3,25 ha terenu. Na zagospodarowanie czekają dwie działki - większa o powierzchni niewiele ponad 3,2 ha, z ośmioma obiektami, drogami i infrastrukturą techniczną oraz mniejsza, niezabudowana parcela o powierzchni 517 metrów kwadratowych. Są to działki o nieregularnym kształcie, a teren opada w kierunku południa. Oferowane przez Agencję nieruchomości mają dostęp do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, ale obecnie nie są do nich podłączone.

Budynki stojące na większej z działek powstały w latach 50. ubiegłego wieku, a ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 3 tys. 866 metrów kw. Zabudowania to część dawnego ośrodka wypoczynkowego DW Salamandra. Są one ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dlatego już na etapie planowanych prac, jak i podczas samego remontu, adaptacji czy przebudowy zlokalizowanych na nieruchomości obiektów, inwestor będzie zobowiązany do dostosowania się do wytycznych konserwatorskich.