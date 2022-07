Tatry w obiektywie. Najpiękniejsze zdjęcia gór zachęcają do wycieczek. Panoramy Zakopanego i Morskiego Oka, ujęcia nocnego nieba Emil Hoff

Tatry są piękne o każdej porze dnia i roku. Widać to na zdjęciach profesjonalnych fotografów, ukazujących niezwykłe widoki, zapierające dech w piersiach panoramy, ciekawe ujęcia gór, szlaków, miast i schronisk Podhala. Zapraszamy do galerii pięknych zdjęć Tatr - niech te widoki zachęcą Was do zorganizowania własnej wycieczki w weekend, urlop czy wakacje. Michał Kasperczyk Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Tatry są piękne. Czasem jednak zapominamy, że to nie pusty frazes, ale fakt. Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie, jaki urok i powab mają Tatry. Nie trzeba nawet pakować walizek i jechać do Zakopanego. Zebraliśmy dla Was zdjęcia, wykonane przez profesjonalnych fotografów, ukazujące najpiękniejsze panoramy Tatr o każdej porze roku i dnia. Od skąpanego w światłach Zakopanego, przez umajoną kwiatami Bukowinę Tatrzańską i urokliwe Morskie Oko, po zapierające w piersiach górskie widoki z różnych zakątków i perspektyw – wszystko to znajdziecie w galerii.