Tatry. Ktoś chętny na prowadzenie wyciągu narciarskiego w Tatrach? TPN szuka kandydata

To właściwie jedyny wyciąg orczykowy działający na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się on niedaleko hotelu górskiego na Kalatówkach. Działa on tam od wielu lat.

TPN chce stok wydzierżawić teren pod trasy zjazdowe do 2025 roku. Ceny wywoławcza to 17 tys. zł. Do przetargu oczywiście może przystąpić każdy. Jeśli go wygra, będzie musiał przygotowywać trasę i zapewnić obsługę wyciągu.

Na podstawie umowy z TPN, zwycięzca przetargu wydzierżawi sam grunt. Musi jednak dogadać się także z PTTK, do którego należy sam wyciąg. Tam też znajdowało się zaplecze związane z prowadzeniem wyciągu. Nowy dzierżawca musiałby więc najpierw dogadać się z PTTK i kierownictwem hoteli, by móc poprowadzić własny wyciąg w Tatrach.

Trasa narciarska i wyciąg w Suchym Żlebie, choć położony w sercu Tatr, jest trudnym biznesem. M.in. z tego względu, że trasa narciarska musi opierać się tylko i wyłącznie o naturalny śnieg. Kilka lat temu PTTK wystąpiło do TPN z wnioskiem o zgodę na sztuczne dośnieżanie trasy w Suchym Żlebie przy pomocy armatki śnieżnej. Rada naukowa TPN odmówiła jednak zgody. Bo według opinii hydrologów, woda wykorzystywana do dośnieżania, następnie po roztopieniu śniegu byłaby wchłaniana do źródła, które zasila nie tylko Kalatówki, ale i Zakopane. Ponadto gruba warstwa sztucznie wyprodukowanego śniegu mogłaby zalegać na tyle długo, że na polanie nie wyrosłyby wiosną krokusy.