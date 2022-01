Tatry. Fatalne warunki w górach. Wieje silny wiatr. Nie działa kolejka linowa na Kasprowy Wierch

Pogoda w górach zmieniła się diametralnie. W niedziele było słonecznie, w poniedziałek przyszedł silny wiatr i ochłodzenie. Obecnie w Morskim Oku termometry wskazują minus 5,7 stopni, a na Kasprowym Wierchu niemal minus 9 stopni. Do tego sypie śnieg i wieje silny wiatr. To wszystko w połączeniu powoduje, że warunki do wędrowania są skrajnie niekorzystne.

- Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. W większości miejsc jest bardzo ślisko - zalegający na szlakach śnieg jest twardy i zmrożony, a powyżej 2000m n.p.m. pokrywa go dodatkowo gruba warstwa lodu. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Utrudnieniem w partiach graniowych jest silny porywisty wiatr. Przez co, szlaki mogą być pozawiewane. Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu - raki (nie raczki!), czekan, kask, lawinowe ABC, wraz z umiejętnością posługiwania się nim - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.