Tatry. Czerwone Wierchy zaczynają złocić się na jesień. Zaczyna się najładniejsza pora roku w Tatrach Zachodnich

Wielu miłośników tatrzańskich szlaków twierdzi, że jesień to najpiękniejsza pora roku na górskie wędrówki. To właśnie wraz z początkiem września górskie szlaki pustoszeją, a szczyty powoli zaczynają przywdziewać jesienną szatę. To wtedy góry mienią się tysiącem barw. Wyglądają wyjątkowo urokliwie.

Nie ma lepszego miejsca, by podziwiać zmieniające się pory roku w górach niż Czerwone Wierchy – masyw górski w Tatrach Zachodnich. Już sama nazwa tego masywu nawiązuje do jesiennej odsłony tej części Tatr.

Czerwono-rudawa szatę szczyty zawdzięczają rosnącej tu roślinie. To sit skucina, która jesienią, a niejednokrotnie już pod koniec sierpnia przebarwia się na czerwony, rudo-żółty kolor. W promieniach wrześniowego słońca masyw ten wygląda zjawiskowo.

Zobaczcie, jak już wygląda to magiczne miejsce w górach – w galerii zdjęcia z Czerwonych Wierchów zrobione przez instagramerów.