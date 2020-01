Tarnów, Kraków. Miękkie lądowanie posła Michała Wojtkiewicza. Dostał dobrą posadę w spółce, którą kieruje zarząd województwa

Michał Wojtkiewicz (73 l.) pochodzi z Tuchowa, z wykształcenia jest doktorem geodezji. Tytuł naukowy uzyskał na Akademii Rolniczej We Wrocławiu. Działał w Stronnictwie Konserwatywno Ludowym, z którego bezskutecznie starał się o mandat poselski z listy Akcji Wyborczej Solidarność w 1997 roku. Niepowodzeniem zakończył się też jego start do senatu z własnego komitetu wyborczego cztery lata później.

W latach 1990-1998 był burmistrzem Tuchowa a przez kolejne siedem lat starostą tarnowskim.

Do parlamentu trafił w 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości i zasiadał w nim nieprzerwanie do 2019 roku. Pracował między innymi w Komisji Obrony Narodowej, Komisji do spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W październikowych wyborach, startując z trzeciego miejsca, uzyskał 8152 głosy, co nie wystarczyło do reelekcji. Był pierwszy „pod kreską”. W kampanii wyborczej „zasłynął” umieszczeniem swojego banera opatrzonego hasłem: „Sprawdzony wybór na ścianie agencji towarzyskiej w Tarnowie.