Targi Włoskie w Galerii Kazimierz w Krakowie. Przenieś się do krainy pizzy, makaronu i serów Magda Habel

Kochacie włoską kuchnię? Uwielbiacie słoneczny klimat Italii? Mamy dla Was coś wyjątkowego! Już od 6 do 17 czerwca w Galerii Kazimierz odbędą się Targi Włoskie, podczas których będziecie mogli przenieść się do krainy pizzy, makaronu i gelato!