Targi "Świadomie do celu". Dla tych, którzy myślą o zmianach w swoim życiu zawodowym Małgorzata Mrowiec

Wszystkich tych, którzy rozglądają się na nową pracą, planują przekwalifikowanie do innego zawodu, rozważają założenie własnej firmy albo dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową po ukończonej szkole - organizatorzy Targów Pracy i Przedsiębiorczości "Świadomie do celu" zapraszają 25 października do hali widowiskowo-sportowej TAURON Arena Kraków. Wstęp jest bezpłatny.