Targi mody niezależnej na Poczcie Głównej. Zbliża się kolejna edycja Kiermashu

Podczas targów znaleźć można polskie marki tworzące oryginalne, etyczne i wykonywane z poszanowaniem dla naszej planety produkty. Ideą Kiermashu jest bowiem promocja zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do zakupów i szeroko pojętej mody. Tym razem w godz. 11.00-18.00 Kiermash odbędzie się w budynku Poczty Głównej przy ul. Westerplatte 20.

W odpowiedzi na bieżące wydarzenia za wschodnią granicą organizatorzy wysyłają pomoc do naszych sąsiadów i zachęcają do tego każdego, kto odwiedzi Kiermash. Podczas targów będzie możliwość wsparcia jednej z czterech inicjatyw: „Kramik Kiermash”, na którym znajdą się produkty wystawców oraz przyjaciół Kiermashu, a wszystko będzie do nabycia za symboliczne cegiełki. Całość z wpływów zostanie przekazana Fundacji Zustricz na rzecz potrzebujących z Ukrainy.

Działająca w Krakowie polsko-ukraińska Fundacja Zustricz będzie prowadzić zbiórkę pieniężną do puszek na rzecz Ukraińców i Ukrainy. Organizatorzy Szafy Dobra, inicjatywy powstającej na terenie nieczynnej galerii Plaza, zachęcają do oddawania nowych (lub w bardzo dobrym stanie) ubrań i dodatków potrzebującym w tym trudnym dla nich czasie, organizatorzy dostarczą je do Szafy Dobra. Będzie także Centrum Wielokulturowe w Krakowie, czyli organizacja, która od lat wspiera uchodźców. Można będzie wspomóc ich nowymi skarpetkami i nową bielizną damską i męską.