Targi Młodej Sztuki w Hevre w Krakowie. Fani sztuki nie odpuścili takiej okazji!

W sobotę, Hevre stało się miejscem spotkania dla artystów nie tylko tutejszych. Do Krakowa zjechali wystawcy z całej Polski, by pokazać swoje perełki: zarówno te malarskie, jak i fotograficzne!

Targi Młodej Sztuki to wydarzenie, podczas którego prezentowane są dzieła sztuki młodych talentów. Ich prace obejmują szerokie spektrum tematów oraz stylów - w końcu do każdego odbiorcy trafia, co innego!

Sobotnie wydarzenie było okazją, by zapoznać się z twórczością młodych, często nieodkrytych jeszcze artystycznych dusz i upolować oryginalne dzieła. Kupione w tym miejscu są gwarantem niepowtarzalności.

Celem wydarzenia jest szerzenie sztuki współcześnie tworzonej.

