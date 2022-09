Targi Mieszkań i Domów w Expo Kraków. 24 i 25 września 2022 roku będzie można sprawdzić oferty blisko 50 deweloperów

Co prawda w pierwszej połowie roku, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, deweloperzy rozpoczęli budowę o 33% mieszkań więcej niż pięć lat temu, a w czerwcu otrzymali rekordową liczbę pozwoleń na budowę, ale wytłumaczenia tych rekordów nie należy szukać w nadzwyczajnie korzystnej koniunkturze i nie należy wiązać ich z nadzieją na spadki cen wobec gwałtownego wzrostu podaży. Przyczyną zwiększonej liczby rozpoczętych inwestycji były… zmiany w prawie. Od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Na jej mocy deweloperzy muszą odprowadzać składki do DFG. Jedynym sposobem na ich uniknięcie było rozpoczęcie sprzedaży nieruchomości (najczęściej niemal równoczesne z rozpoczęciem budowy) przed 1 lipca tego roku. Stąd taki gwałtowny wzrost inwestycji formalnie rozpoczętych w pierwszej połowie roku. Wszystkie inwestycje rozpoczęte później będą już obciążone dodatkowym kosztem – a to znów znajdzie odbicie w cenach.

Analitycy i sami deweloperzy nie dają pola do złudzeń, że tak wyraźny wzrost oferty przyniesie spadek cen metra mieszkania: