Targi Książki: frekwencyjny sukces i organizacyjna porażka?

Ile osób odwiedziło tegoroczne Targi Książki? Czy padł kolejny rekord?

W tym roku targi odwiedziło około 47 tysięcy czytelników, przed pandemią było to 60, a nawet 65, tysięcy, więc rekord nie padł. Od dawna zresztą tłumaczę, że nie o bicie rekordów frekwencyjnych chodzi na targach.

Czy organizacyjnie targi były przygotowane na taką liczbę odwiedzających? Każdy, kto odwiedził 25. Targi Książki wie, że trudno było się dostać do hal wystawienniczych. Uczestnicy informowali, że mimo zakupionego wcześniej biletu, musieli stać w długich kolejkach, donosili o problemach związanych z parkowaniem i wyjazdem. Czy sukces frekwencyjny nie pokazał porażki organizacyjnej?

Problemy z dojazdem do EXPO Kraków przy tłumnie odwiedzanych wydarzeniach są od lat, podobnie jak z dotarciem do TAURON Areny przed dużym koncertem, podobnie jak do każdego innego miejsca, w którym odbywa się duże wydarzenie. Przed wejściem na targi od kilku lat odbywa się kontrola wnoszonych przedmiotów, dlatego osoby z zakupionym biletem również stały w kolejce – jednak nie do kas. Osoby takie były wpuszczane innym wejściem, podobnie jak wystawcy, autorzy i grupy zorganizowane.