Tarcza w Krakowie: już co trzecia firma w tarapatach!

Większość firm tnie, albo już ścięło wszelkie możliwe koszty, ale i tak nie jest w stanie przetrwać bez pomocy państwa. Rządowe ograniczenia pozbawiły przedsiębiorców klientów i przychodów. Im dłużej gospodarka będzie przez władzę zamrożona w imię walki z epidemią, tym więcej firm będzie musiało skorzystać z publicznej pomocy. Robert Wozniak

Już co trzecia aktywna firma zarejestrowana w Krakowie złożyła wniosek o pomoc państwa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do miejscowego oddziału ZUS, obsługującego m.in. zwolnienia ze składek i ulgi oraz świadczenia postojowe, zwróciło się do wtorku około 37,5 tys. przedsiębiorców. Wnioski napływały - i były przez ZUS rejestrowane - nawet w Wielkanoc! To pokazuje skalę problemów trapiących krakowskie firmy i poziom desperacji ich właścicieli, by - mimo nieciekawych perspektyw - ratować, co się da.