Taras widokowy na Bachledówce jest już gotowy. Przed otwarciem ostanie szlify - przystań dla rowerów

Bachledówka to wyjątkowe miejsce na mapie Podhala. Jeszcze w latach 50. XX wieku w najbliższym otoczeniu znajdowała się tylko jeden dom, nie było kanalizacji, wodociągu, prądu. Jednak od kilku lat miejsce to intensywnie się rozwija. To za sprawą zgromadzenia ojców Paulinów i prowadzonego przez nich kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej.

To tu w latach 60. i 70. XX wieku każde wakacje spędzał kard. Stefan Wyszyński, a odwiedzał go ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. Już wtedy górale licznie odwiedzali Bachledówkę, by spotkać się z prymasem.

Obecnie miejscowa ludność otacza Bachledówkę szczególnym kultem. Tu przybywają turyści, ale i pielgrzymki. A od 28 maja 2023 roku – kościół został podniesiony do rangi sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. W sąsiedztwie sanktuarium powstał duży hotel, obok są także prywatne pokoje na wynajem. Postawiono także na rozwój infrastruktury turystycznej.