Tanie loty do Egiptu. Czy opłaca się lecieć do Hurghady czy Sharm el Sheikh bez biura podróży? Wyniki analizy cen mogą Was zaskoczyć Emil Hoff

Coraz więcej turystów decyduje się organizować wakacje na własną rękę, bez pośrednictwa biura podróży. Czy bardziej opłaca się kupić tanie bilety lotnicze do Egiptu i zarezerwować okazyjny nocleg w hotelu, czy raczej skorzystać z oferty wycieczek all inclusive z biurami podróży? Przeprowadziliśmy analizę cenową - wyniki mogą Was zaskoczyć. Gala_Kan, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Polacy kochają Egipt – to najpopularniejszy kierunek zagranicznych wyjazdów z polskimi biurami podróży niezależnie od pory roku. Oferta wycieczek all inclusive do Egiptu jest bardzo szeroka. Czy jednak opłaca się wykupywać pobyt all inclusive? Być może taniej jest znaleźć okazję: zarezerwować tani lot oraz tani nocleg, a potem wypoczywać w Egipcie na własną rękę? Sprawdziliśmy, ile kosztują najtańsze bilety lotnicze do Egiptu i za ile można wypoczywać w Hurghadzie, Sharm el Sheikh i Marsa Alam bez pośrednictwa biura podróży. Wyniki mogą Was zaskoczyć. Zapraszamy do naszej analizy cenowej.