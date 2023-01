Tanie ferie zimowe? Nie musicie rezygnować z frajdy. Sposoby na oszczędzenie pieniędzy na atrakcjach, rezerwacjach, transporcie i noclegu Redakcja

Są sposoby na to, by sporo oszczędzić w czasie ferii zimowych. Trzeba tylko odpowiednio zaplanować wyjazd. Podpowiadamy, jak wybrać termin wypoczynku, na co zwracać uwagę, robiąc rezerwację w hotelu i jak obniżyć koszty skipassów oraz biletów do atrakcji turystycznych. Dzięki tym wskazówkom będziecie mogli wypoczywać w ferie taniej, mimo panującej drożyzny. Dariusz Gdesz / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ferie zimowe powinny być czasem dobrej zabawy z całą rodziną, a nie zamartwiania się o pieniądze. Są sposoby na to, by sporo oszczędzić na rezerwacji zimowego wyjazdu, noclegu w hotelu i wstępie do atrakcji. Poniżej zebraliśmy dla Was praktyczne porady, jak sprawić, by ferie zimowe 2023 okazały się tanie, a przynajmniej sporo tańsze.