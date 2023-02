Tani weekend niedaleko Krakowa dla dwojga – 5 propozycji za mniej niż 750 złotych. Gdzie miło spędzić czas i co zwiedzić?

Tani weekend pod Krakowem – jak go zorganizować?

Kraków: 5 propozycji na ciekawy weekend za mniej niż 750 złotych

Jeżeli nie jesteście najlepsi w planowaniu i tak nie macie się o co martwić – my z przyjemnością przygotowaliśmy dla was kilka rekomendacji, z których możecie korzystać (i oczywiście modyfikować) do woli. Poniżej znajdziecie listę miejsc, od których naszym zdaniem warto rozpocząć krótkie wycieczki z Krakowa. Ich koszt (za dwie osoby), wliczając zakwaterowanie i transport, nie powinien przekroczyć 750 złotych. Decydując się na spędzenie nocy w wybranej lokalizacji tylko z soboty na niedzielę, suma ta dodatkowo pomniejszy się o ok. 200 złotych.