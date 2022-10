„Tango”, „Wanda” i „Kopernik”. Piotr Sułkowski zapowiada sezon w Operze Krakowskiej

- Będzie to rok, w którym będziemy chcieli z naszymi wszystkimi artystami pokazać, jak jesteśmy uniwersalni i jak potrafimy podążać za duchem czasu. Będziemy chcieli realizować wspaniałe produkcje operowe, ale również będziemy chcieli mieć w repertuarze pozycje, które będą edukacyjne, będą rozwijały najmłodszych melomanów, będą historycznie ważne, a także takie, na które będzie mógł przyjść widz, który z operą nie jest na co dzień zaprzyjaźniony, ale jak przyjdzie do niej, to już z niej nie wyjdzie. Musimy być otwarci na każdego widza – zapowiadał nowy sezon artystyczny Piotr Sułkowski, nowy dyrektor Opery Krakowskiej.