Tanecznym krokiem w Walentynki! Modern Talking, Zenek Martyniuk i Weekend zapraszają 11 lutego do Tauron Areny w Krakowie

Muzyka disco przeżywała swój renesans w latach 70. za sprawą wielkich przebojów Donny Summer i grupy Bee Gees. Wszyscy oglądali wtedy film "Gorączka sobotniej nocy" i chcieli tańczyć jak John Travolta. W kolejnej dekadzie ta fala opadła. W połowie lat 80. w Niemczech pojawił się jednak duet Modern Talking, który stworzył odmienną wersję gatunku - pozbawioną "czarnego" feelingu. Thomas Anders i Dieter Bohlen odnieśli jednak wielki sukces i dali początek nurtowi zwanemu euro-disco.

W latach 80. w każdej dyskotece i na każdej prywatce rozbrzmiewały takie hity, jak „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Cheri, Cheri Lady”, „Brother Louie”, „You Can Win If You Want”, „Geronimo’s Cadillac” czy „Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)”. Debiutancki album projektu z 1985 roku w samych Niemczech sprzedał się w ilości pół miliona egzemplarzy. Piosenki Modern Talking spodobały się również w Polsce, gdzie ich niestrudzonym promotorem był radiowiec Bogdan Fabiański.