Tanecznym krokiem przez Bezogródek, czyli potańcówka i lekcje tańca już 28 czerwca! Zobacz więcej

Jeśli na urlop musisz jeszcze trochę poczekać, to idealne wydarzenie dla ciebie. Już 28 czerwca masz świetną okazję aby ruszyć do tańca wśród palm, piasku oraz zachodzącego słońca! Nie musisz opuszczać Krakowa, żeby poczuć duch wakacji.

Swingowa Potańcówka w Bezogródku

Rozkład jazdy na ten wyjątkowy dzień

Dlaczego warto wybrać się na potańcówkę?

Na to wydarzenie możesz wybrać się solo, w parze lub zabrać grupę znajomych. Nie liczy się czy tańczysz dobrze, czy źle bo najważniejsze jest to aby dobrze się bawić! Oprócz tańca czeka na was klimatyczny plażowy bar, strefa gastronomiczna oraz wiele więcej!