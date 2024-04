Tańcząc ze łzami w oczach. Krakowski duet Szara Godzina prezentuje nowy singiel i teledysk - "Odejdź" Paweł Gzyl

Szara Godzina Materiały prasowe

Szara Godzina to krakowski duet tworzący muzykę z pogranicza trip-hopu, dreampopu i electro-popu. Składają się nań piosenki dostatecznie rytmiczne, żeby do nich zatańczyć, równocześnie nie kryjąc się ze swoją skłonnością do nostalgii. To także przypadek tej najnowszej - "Odejdź".