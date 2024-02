Talenty z Małopolski w półfinale prestiżowego konkursu dla młodych badaczy. Wystartował Explory 2024 OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Materiały organizatora

Program Explory to szansa na pokazanie szerszej publiczności innowacyjnych pomysłów oraz skonfrontowanie ich z ekspertami. Pod koniec stycznia ruszyła XIII edycja tej największej w Polsce inicjatywy wpierającej utalentowaną młodzież. Uczniowie z całego kraju zgłosili tym razem rekordową liczbę 323 projektów, z których 161 weźmie udział w Półfinale Konkursu Explory 2024. 19 spośród nich to pomysły z Małopolski - m.in. na okulary dla osób niewidomych czy system do badania jakości wód.