Takiego widoku młodzi krakowianie nie pamiętają. Kossakówkę widać z ulicy Anna Piątkowska

Do tego, by willę Kossaków zobaczyć w pełnej krasie jeszcze długa droga. Póki co widok zabytku łamie serce, a dotąd ukrytą za szeregiem sklepików Kossakówkę krakowianie wreszcie mogą zobaczyć z ulicy – zniknęły budki handlowe. To jeden z pierwszych etapów prac nad przewracaniem willi i jej otoczeniu dawnego blasku. Powstanie tu muzeum poświęcone rodzinie Kossaków. Rewitalizacja budynku i przystosowanie do potrzeb wystawienniczych pochłonie ok. 7,5 mln złotych, a pierwsi zwiedzający pojawią się w muzeum z początkiem 2025 roku.