Takiego "Romea i Julii" jeszcze w Krakowie nie było. Premiera w Teatrze Słowackiego

"Jak się dzisiaj zakochujemy? Jakie ponosimy ofiary i jak umieramy z powodu miłości? Przedstawienie stanowi próbę interpretacji mitu romantycznej miłości w kontekście pytań o współczesną kondycję człowieka i gotowość jednostki do kochania. To zaś prowadzi do rozważań: czy prawdziwa miłość jest możliwa bez ofiar? Albo czy miłość, która wymaga ofiary, może być prawdziwa?" - zapowiadają twórcy.

Konflikt dwóch zwaśnionych rodzin, których członkowie zakochują się w sobie to jedna z najpopularniejszych sztuk scenicznych. Miłość, która rodzi się i rozwija w cieniu śmierci tym razem zminimalizowana zostaje do formy z udziałem czworga aktorów: dwóch Julii i dwóch Romeów.

Reżyserki spektaklu - Zdenka Pszczołowska i Dominika Feiglewicz - wzięły na warsztat przekład Wiktorii Rosickiej z 1892 roku. A na scenie oprócz podwójnego wcielenia głównych bohaterów, także niezwykły język spektaklu: jednocześnie będzie on grany w polskim języku fonicznym, polskim języku migowym, widzowie będą mieli do dyspozycji także napisy w języku polskim.