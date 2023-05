Takich dziennikarek już nie ma. Jolanta Antecka była niepowtarzalna. Odeszła w wieku 84 lat

Bez niej żadna wystawa w Krakowie nie była ważna. Ba, artyści i galerzyści – gdy odnotowywano jej brak w wernisażowym tłumie – dopytywali o jej zdrowie. Brała udział w obradach konkursu Najlepsza Grafika Miesiąca i Nagrody im. Wojtkiewicza. Z jej słowami się liczono, bo i w wypowiadaniu swojego zdania była radykalna i nie przyjmująca sprzeciwu. Sama mówiła, że wychodzi tu jej góralski charakter. Pewnie dlatego też była jedną z tych, która w stanie wojennym dostała zakaz pisania. Trafiła do redakcji „Więzi”, by w latach 90. powrócić do ukochanego „Dziennika”.