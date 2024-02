Taka prywatnie jest Nita. Wschodząca gwiazda spod Nowego Sącza podbija świat muzyki. Chce reprezentować Polskę na Eurowizji 2024

Nita niedawno stworzyła swój pierwszy singiel w języku angielskim i to właśnie tę piosenkę, postanowiła zgłosić do polskich preselekcji, a jej tytuł to "Tunder". W rozmowie z wytwórnią Nita zdradza, że "Thunder" to utwór o miłości, która niespodziewanie uderza i zmienia wszystko. To historia o uczuciu tak intensywnym i niespodziewanym jak burza. W piosence opisuję moment, gdy dwie dusze spotykają się i tworzą coś magicznego, coś co nazywam "Płonącą Symfonią".

