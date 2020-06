Opustoszała kopalnia w Wieliczce. Szykuje się do nowej rzeczywistości [ZDJĘCIA] 7.06.

Już w poniedziałek, 8 czerwca kopalnia w Wieliczce zostanie ponownie otwarta dla zwiedzających. Nie zobaczymy tam jednak póki co tłumów. Dojrzymy za to ustawione na trasie stanowiska do dezynfekcji. Zadbano także o to, aby w windzie mogły jechać maksymalnie trzy osoby. Zobaczcie,...