Tak wygląda areszt śledczy dla kobiet w Tarnowie. To drugie takie miejsce odosobnienia w Małopolsce. Zobacz, jakie są tam warunki. Zdjęcia

Coraz więcej przestępstw popełnianych przez kobiety w Małopolsce

Kobiety są coraz częściej sprawcami różnego rodzaju przestępstw. O ile w latach 90-tych stały one za ok. 4 proc. wszystkich czynów, to w ostatnich latach odsetek ten wzrósł już do 10-11 proc., a w przypadku zabójstw do 13 proc.