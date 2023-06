Tak szaleli krakowianie w sobotni wieczór na placu Szczepańskim

Trzy sceny plenerowe: na placu Szczepańskim, przy Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz przy Nowohuckim Centrum Kultury, a także projekty realizowane w wielu innych punktach miasta – tam w sobotni wieczór tańczyli krakowianie podczas Nocy Tańca. Taneczna noc to okazja do tego, by podziwiać kunszt artystów, niesamowite układy taneczne, ale także pretekst, by samemu zatańczyć podczas warsztatów lub potańcówki.

Na placu Szczepańskim królowały rytmy nawiązujące nowojorskiego Harlemu lat 30 - kto nie znał kroków, mógł skorzystać z błyskawicznej lekcji tańca.