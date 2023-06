Tak świętuje Puszcza! Feta na stadionie w Niepołomicach po awansie piłkarzy do ekstraklasy Krzysztof Kawa

- Po cichu przygotowywaliśmy się na ten awans, więc wkrótce rozpocznie się feta na stadionie w Niepołomicach przy Kusocińskiego 2. Zapraszam wszystkich kibiców, zapewne będziemy się bawili nie tylko do północy - tak prezes Marek Bartoszek na antenie Polsatu Sport zachęcał fanów do świętowania w niedzielny wieczór największego wydarzenia w stuletniej historii klubu. Puszcza weszła do piłkarskiej ekstraklasy jako zwycięzca baraży, pokonując w półfinale Wisłę Kraków 4:1, a w finale Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:2 (po dogrywce).