Tak Puszcza Niepołomice świętowała awans do ekstraklasy. Wielka feta i szalona radość na stadionie! Mamy dużo zdjęć

Ekstraklasa jest nasza! Feta Puszczy w Niepołomicach

Na stadionie zjawiło się wielu kibiców, którzy świętowali promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej swojej ukochanej drużyny. Były świece dymne, były śpiewy i zabawa na całego. Nie ma bowiem wątpliwości, że Puszcza sprawiła jedną z największych niespodzianek w polskim sporcie w 2023 roku.

To duża niespodzianka, ale piłkarze Puszczy Niepołomice zapracowali sobie ciężko na ten sukces. Po morderczym finale baraży w Niecieczy „Żubry” wygrały po dogrywce 3:2 z Bruk-Betem Termalicą i…

- Zrobiliśmy coś, co jest wręcz niemożliwe. To jest coś niesamowitego, a jednak się wydarzyło. To nieprawdopodobne wręcz szczęście. Jestem ogromnie dumny ze swoich zawodników. Gdybym mógł, przytuliłbym teraz każdego z nich i ucałował w czoło - mówił tuż po meczu w Polsacie Sport trener Tomasz Tułacz.