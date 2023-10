Tak obecnie prezentuje się pierwsze zalewisko w powiecie olkuskim. "Pojezierze Olkuskie" ciągle rośnie. Zobacz zdjęcia

Tak obecnie prezentuje się pierwsze zalewisko w powiecie olkuskim

Pierwsze zalewisko w powiecie olkuskim, które powstaje na terenie dawnej kopalni piasku w Bolesławiu ciągle rośnie. Na miejscu ciągle pojawiają się mieszkańcy powiatu i okolic, którzy podziwiają uroki nowego zbiornika. Nie ma się co dziwić. „Jeziorko Chrobry” jest naprawdę widowiskowe.

Warto podkreślić, że zalewisko można oglądać jedynie ze szczytów otaczających go skarp. Zakaz wstępu na obszar cały czas obowiązuje. Jeszcze do nie dawna lekceważyli go jedynie rowerzyści i piesi. W ostatnim czasie jednak w mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie, na którym widać osobę przemierzającą zalewisko na… skuterze wodnym.