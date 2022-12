Tak kibicował Kraków podczas meczu Polska - Argentyna! Wielkie emocje w strefie kibica w Tauron Arenie. Zobaczcie zdjęcia Wojciech Matusik

Mecz Polska - Argentyna (0:2) na mistrzostwach świata w Katarze przyciągnął przed ekrany tłumy fanów. W Krakowie dopingować Biało-Czerwonych można była w strefie kibica w Tauron Arenie. Stawką tego meczu był nie tylko awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale wszyscy kibice na świecie liczyli też na rywalizację dwóch najlepszych piłkarzy globu: Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego oraz fantastyczne parady Wojciecha Szczęsnego. Zobaczcie, co tam się działo, gdy polscy piłkarze wywalczyli promocję do rundy pucharowej mundialu.