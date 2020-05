Tak będzie wyglądała wizyta u fryzjera i kosmetyczki

JAKIE WYTYCZNE OTRZYMAŁY SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE? SPRAWDŹ W GALERII ZDJĘĆ, CO SIĘ ZMIENI

- Chciałabym, aby usługi beauty mogły być świadczone możliwie szybko, ale przy zachowaniu wszelkich standardów higieny i bezpieczeństwa pracy w tym trudnym dla całego społeczeństwa i polskiej gospodarki czasie. Dlatego już od kilku tygodni prowadzimy intensywny dialog z przedstawicielami tej branży. Mamy nadzieję, że dynamika zachorowań w naszym kraju z tygodnia na tydzień będzie coraz słabsza, co umożliwi otwarcie branży. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie premier Morawiecki. - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Dlatego w trakcie trwania pandemii COVID-19 salony będą musiały działać na zupełnie innych zasadach niż do tej pory. Zapowiada się m.in.:

Wytyczne, które mają obowiązywać pracowników salonów kosmetycznych i fryzjerskich powstały w oparciu o przewodnik „Bezpieczne salony kosmetyczne i fryzjerskie – wracamy do pracy”, którego autorem jest Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Do czego będą zobowiązane salony kosmetyczne i fryzjerskie? Przede wszystkim do ochrony i dbania o bezpieczeństwo zarówno wszystkich pracowników, jak i klientów korzystających z usług:

Przyjrzeliśmy się wytycznym, jakie wprowadzono w innych sektorach, również wymagających bliskiego kontaktu z klientem jak np. stomatologia, sprawdziliśmy, jakie wytyczne przygotowały inne kraje UE i na to wszystko nałożyliśmy perspektywę i specyfikę sektora beauty w Polsce – mówi dr Justyna Żerańska, autor Przewodnika Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

W jaki sposób należy dbać o przestrzeń w salonach? Na to również są odpowiednie wytyczne:

Dezynfekować powierzchnie kontaktowe (klamki itd..) kilka razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany personelu

Dezynfekować po każdym kliencie wszystkie przestrzenie, pomieszczenia, narzędzia i urządzenia.

Luzowanie obostrzeń poprzedzone konsultacjami. Czy to już?

Gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie to bardzo istotny element w łańcuchu dostaw branży kosmetycznej. Długi okres wyłączenia możliwości świadczenia ich usług wygenerował straty dla wszystkich – zarówno profesjonalistów, prowadzących często jednoosobowe działalności, jak i firm kosmetycznych, które w swoim portfolio mają wyspecjalizowane preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci. COVID- 19 pokazał nam wyraźnie, jak ważna jest współpraca środowiska beauty, dostawców produktów, na których pracuje ten sektor i administracji rządowej. Podobnie jak duża część społeczeństwa, niecierpliwie oczekujemy jak najszybszego powrotu tych zawodów do pracy. - mówi Blanka Chmurzyńska, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.