Tajemnicze zniknięcia i zagadkowe anomalie to tutaj codzienność. Poznaj najbardziej enigmatyczne miejsca na świecie

Najbardziej tajemnicze i zagadkowe miejsca na ziemi

Na naszym globie istnieją miejsca, których tajemnice poruszają wyobraźnię od wielu lat. Jednym z najbardziej znanych obszarów, gdzie w tajemniczych okolicznościach znikają ludzie, jest słynny Trójkąt Bermudzki. Jednak nie jest to jedyne miejsce, gdzie zdarzają się niewyjaśnione tajemnice. Odkryjmy razem, jakie inne obszary pełne enigmatycznych zniknięć i nieodgadnionych zagadek skrywa nasza planeta.

Diabelski Cmentarz na Syberii i przeklęta przełęcz Diatłowa

W mało znanym i prawie niezbadanym obszarze Syberii niedaleko wsi Karamyszewo znajduje się miejsce, które nazywane jest „Diabelskim Cmentarzem”. Jest to polana o średnicy około 250 metrów, na której odnotowano wyjątkowo szkodliwe działanie na żywe istoty. Mieszkańcy okolicznych wiosek unikają tego miejsca z powodu szeregu dziwnych zniknięć oraz opowieści o przerażających zdarzeniach.

Przełęcz Diatłowa to kolejne tajemnicze miejsce związane z zagadkową tragedią. 23 stycznia 1959 roku grupa doświadczonych studentów z Uralskiego Instytutu Politechnicznego w Swierdłowsku wyruszyła na wyprawę na górę Otorten. Po utracie kontaktu z nimi ruszyła akcja poszukiwawcza, która odkryła namiot ekipy Diatłowa, który został rozcięty od środka. Ciała członków wyprawy znaleziono w odległości kilku kilometrów od namiotu.

Historie mówią o zdarzeniach z 1930 roku, kiedy dwie krowy odłączyły się od stada i weszły na tę polanę, gdzie nagle upadły martwe. Współcześni badacze, w tym Wojciech Grzelak, opisują to miejsce jako tajemnicze i niebezpieczne. Twierdzi on, że w latach 50. obszar ten uległ zmianom i zyskał niemal „zwapnioną” powierzchnię porośniętą barwnym mchem. Mimo prób zrozumienia tych zjawisk tajemnica Diabelskiego Cmentarza nadal nie została rozwikłana.

Nie tylko w „Trójkącie Bermudzkim” znikają ludzie

Następnie zaginęli James E. Tetford, który znikał na przystanku autobusowym, oraz 8-letni Paul Jepson. Jedynym przypadkiem, w którym znaleziono ciało zaginionej osoby, była Freida Langer, która zniknęła podczas obozowania na zboczu góry. Jej ciało odnaleziono w niedalekiej okolicy, choć podczas akcji poszukiwawczej nikt go nie zauważył.

Historie związane z zaginięciami w Trójkącie Vermonckim w stanie Vermont w USA wywołały wiele kontrowersji. W krótkim okresie po II wojnie światowej, na tym obszarze zniknęło kilka osób, co do których losu istnieją nadal niewyjaśnione tajemnice. Przypadki te koncentrowały się w okolicach szczytu Glastenbury Phoebe Strafford/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Chociaż istnieje wiele teorii na temat tych tajemniczych zniknięć, to do dziś pozostają one niewyjaśnione. Niezależnie od przyczyny, Trójkąt Vermoncki stał się miejscem słynnym z niewyjaśnionych tajemnic.