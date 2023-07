Tajemnicze zjawisko w Tatrach: Widmo Brockenu wzbudza niepokój wśród turystów

Co to jest Widmo Brockenu?

Widmo Brockenu, znane także jako zjawisko Brockenu czy mamidło górskie, to zjawisko optyczne, w którym obserwator dostrzega swój cień na chmurze znajdującej się poniżej. Cień może być otoczony tęczową obwódką zwaną glorią, co dodaje temu zjawisku jeszcze większej fascynacji.

Widmo Brockenu to jedno z najbardziej zaskakujących i tajemniczych zjawisk, które od czasu do czasu pojawia się w górach, w tym także w Tatrach. To fenomen, który niektórych turystów fascynuje i intryguje, ale dla innych jest przerażający i budzi niepokój. vik898/gettyimages.com/zdjęcie ilustracyjne

Zjawisko to występuje najczęściej w wyższych górach, gdy obserwator znajduje się na linii pomiędzy słońcem a mgłą, która działa jak ekran rozpraszający światło. To powoduje pozorne powiększenie cienia obserwatora, co sprawia wrażenie, że jest on ogromny i imponujący.