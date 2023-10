Tajemnicze podziemne fabryki i schrony czekają na odkrycie. 7 najciekawszych podziemnych tras turystycznych w Sudetach

Sudeckie podziemia przyciągają jak magnes

Sudety zachwycają pięknymi górskimi krajobrazami. Można się tutaj zrelaksować w towarzystwie pięknej przyrody i wielu zapierających dech w piersiach zabytków. Jednak co robić kiedy przeszliśmy już wszystkie interesujące nas szlaki i nie ciągnie nas do zwiedzania pałaców i zamków? Pozostaje zejście do podziemi. Podziemne trasy turystyczne Sudetów zyskują coraz większą popularność zarówno wśród mieszkańców regionu, entuzjastów historii jak i turystów.

Podziemne trasy turystyczne w Sudetach — to świetny pomysł na poznanie historii

Jeśli tradycyjne zwiedzanie obiektów to dla Was za mało to warto wziąć pod uwagę sudeckie podziemne trasy turystyczne. Na Dolnym Śląsku i samych Sudetach znajduje się wiele tajemniczych podziemi, które czekają na odkrycie. Wybraliśmy 7 najciekawszych sudeckich podziemnych tras turystycznych. Od podziemnego miasta w Osówce przez tajne podziemia Zamku Książ czy kończąc na dawnych kopalniach Uranu w Kowarach. To wszystko czeka na odkrycie dla odważnych.