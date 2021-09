Tajemnicze kręgi pojawiły się na krakowskich Błoniach! Kto je stworzył? ZDJĘCIA

Skąd wzięły się błędniki w Krakowie? Kiedy powstały? - Pierwszy w Krakowie błędnik powstał w XIX wieku w parku stworzonym przez dra Henryka Jordana. Ten lekarz i społecznik przykładał ogromną wagę do harmonijnego rozwoju ciała i umysłu, co znalazło odbicie w założeniach parku – wyjaśnia małopolski Instytut Kultury.

I to dziełem tej instytucji jest ów błędnik, stworzony z okazji trwających XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. - Podczas wydarzenia, które odbędzie się 18–19 września, będzie można m.in. wziąć udział w spacerach i odprowadzeniach z przewodni(cz)kami, obejrzeć wystawę plenerową o historii parku oraz poznać gry i zabawy ruchowe, które uprawiano w parku Jordana u początków jego istnienia – dodaje Marta Chlanda.

- Czterdziestometrowy krąg w trawie to błędnik, zwany też ślimakiem – wąska ścieżka wijąca się po trawniku, labirynt z przeszłości. Dawniej taka atrakcja znajdowała się w parku Jordana – wyjaśnia Marta Chlanda z Małopolskiego Instytutu Kultury.

I przypomina: Reprezentacyjna, centralna część parku miała służyć do celów rekreacyjnych i edukacyjnych. Pozostały teren zajmowało 12 numerowanych boisk (tak wówczas nazywano różnego rodzaju przestrzenie do uprawiania sportu) wyposażonych w sprzęt specjalnie sprowadzany z zagranicy. Urządzenie parku i program zajęć dla dzieci i młodzieży były inspirowane rozwiązaniami, które Jordan obserwował w Szwecji, Szwajcarii czy w Niemczech. Błędnik stanowił jedno z dodatkowych boisk, podobnie jak krążnik i strzelnica.

- Zabieg Jordana z końca XIX wieku jest wciąż bardzo inspirujący. Forma zwoju pozwala trenować nie tylko ciało, ale i orientację przestrzenną, równowagę i koncentrację. Według badań współczesnych naukowców chodzenie po labiryncie zwiększa aktywność mózgu, co pozytywnie wpływa na ogólną kondycję – zaznacza Marta Chlanda.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza nie tylko do korzystania z błędnika, ale także na zwiedzanie parku im. H. Jordana podczas XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się 18–19 września.

I dodaje: - Zaprezentujemy różne aspekty mobilności. Sport, turystykę, pielgrzymowanie, aktywność fizyczną, ale także ruch nieoczywisty, jak obrót pieniądza i przesyłek pocztowych… W każdym z zabytków na gości Dni czekać będą gospodarze i przewodnicy, eksperci i pasjonaci, którzy zdradzą sekrety tych nieoczywistych miejsc oraz zachęcą do tropienia śladów przeszłości. Zwiedzaniu i spacerom z przewodni(cz)kami towarzyszyć będą wystawy, warsztaty dla dzieci , strefy relaksu i aktywności na świeżym powietrzu oraz rajd rowerowy .

- Dni Dziedzictwa Kulturowego to największe cykliczne święto małopolskich zabytków. W tym roku, wędrowaliśmy już Trasą Małopolską, a w najbliższy weekend wyruszymy na Trasę Krakowską. Na przekór stagnacji, którą przyniósł nam ubiegły rok, w ruchu – mówi Karolina Fidyk, koordynatorka XXIII już Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego z Małopolskiego Instytutu Kultury.

„W ruchu” Barbary Sadurskiej

Nie można również zapomnieć o niezwykłym przewodniku po Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem niepowtarzalne dzieło o nieoczywistych miejscach oraz nietuzinkowych ludziach, tworzących ich historię, stworzyła Barbara Sadurska. Przewodnik ów pod każdym względem wart jest polecenia.

Czy da się go jeszcze zdobyć? Tak i to bezpłatny egzemplarz. Wystarczy zajrzeć – oczywiście podczas Dni Dziedzictwa - do punktów informacyjnych Małopolskiego Instytutu Kultury. I warto jeszcze wspomnieć, że od połowy września na dnidziedzictwa.pl dostępny będzie również audiobook w wykonaniu Doroty Segdy i Radosława Krzyżowskiego.