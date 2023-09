Tajemnicza śmierć w Wapiennem. Na dzisiaj w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie planowana jest sekcja zwłok 23-latka

Jak podaje podkomisarz Grzegorz Szczepanek z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, mężczyzna ostatni raz kontaktował się z rodziną w miniony czwartek 31 sierpnia.

- Potem nie było już z nim kontaktu, więc zaniepokojona rodzina najpierw rozpoczęła samodzielne poszukiwania. W niedzielę około południa do KPP w Gorlicach zgłosił się jeden z bliskich, by złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu. Niemal w tym samym czasie, bo podczas zbierania wywiadu przez śledczych z naszej komendy nadeszła wiadomość, że 23-latek został odnaleziony, ale niestety nie żyje - podaje Grzegorz Szczepanek.

Ciało mężczyzny zostało odnalezione w opuszczonym budynku starej mleczarni w Wapiennem. O ile okoliczności śmierci mogłyby wskazywać, że była to udana próba samobójcza, to śledczych frapuje fakt, ze mężczyzna miał skrępowane zarówno nogi, jak i ręce.

- To dość zagadkowa sprawa - komentuje Tadeusz Cebo, szef Prokuratury Rejonowej w Gorlicach. - Oczywiście takie okoliczności nie przesądzają, że było to zabójstwo, czy też pozorowana śmierć z udziałem osób trzecich. Tego nie przesądzam. Myślę, że odpowiedź na to pytanie dadzą nam już wstępne wyniki sekcji zwłok - kończy prokurator.