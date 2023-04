Tajemnice obiektów Wisły Kraków. Tutaj trenują setki sportowców. Zaglądamy we wszystkie zakamarki

Większość miejsca na obiektach Wisły zajmują sale treningowe, generalnie powierzchnia sportowa. W starej hali w miejsce basenu jakiś czas temu powstało saunarium. Powstało, ale wciąż - z przyczyn formalnych - nie funkcjonuje. Na dole hali prosperuje natomiast klubowy sklep z pamiątkami. Puste od dłuższego czasu są pomieszczenia, w których kiedyś funkcjonowała restauracja. To miejsce, które wciąż czeka na nowego ajenta, a ponieważ trwa to już dość długo, w klubie rozważane są różne inne opcje wykorzystania tej powierzchni. Nie tylko gastronomiczna.

W skład obiektów Wisły wchodzą również boiska treningowe do piłki nożnej, bo choć większość szkolenia młodych piłkarzy wzięła na siebie Akademia związana z piłkarską spółką, to w TS-ie zostali też mali piłkarze i wciąż tutaj trenują pod szyldem Wiślackiej Szkoły Futbolu. A wracając do boisk, to mamy przy ul. Reymonta to największe przy nowej hali oraz nieco mniejsze, w miejsce dawnego odkrytego basenu. Przy pierwszym z nich mieszczą się również garaże i parking, z którego TS Wisła czerpie zyski dla swojej działalności.