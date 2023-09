Tajemnice i ciekawostki Paryża. Odkryj niesamowity świat miasta miłości

Miasto zakochanych, sztuki i tajemnic

Paryż słusznie zyskał przydomek „miasta zakochanych”. Liczne atrakcje takie jak wieża Eiffla, Luwr czy katedra Notre-Dame sprawiają, że to miasto emanuje romantyzmem. Spacer wzdłuż Sekwany o zachodzie słońca z partnerem to jedno z tych doświadczeń, które zapadają na długo w pamięć.

Sztuka, film i literatura

Paryż to nie tylko stolica mody i romantycznych spacerów. To miasto, które zainspirowało wielu sławnych artystów, poetów, pisarzy i filmowców. To właśnie tu, w 1895 roku, odbył się pierwszy publiczny pokaz filmowy. Miasto to od dawna przyciąga twórców z całego świata.