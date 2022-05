Taco Hemingway wraca do Krakowa. Zagra w Tauron Arenie Kraków

Rozgłos przyniósł mu minialbum - "Trójkąt warszawski". Po jego wydaniu dołączył do wytwórni Asfalt Records, z którą stworzył kolejny pt. "Umowa o dzieło". Dziś ma już na koncie sześć albumów studyjnych, w tym nagrany w duecie z Quebonafide "Soma 0,5 mg". Na przełomie kilku lat Taco Hemingway był nominowany do wielu najbardziej prestiżowych nagród w Polsce, w tym aż trzynaście razy do nagrody Fryderyków, a jego twórczość doceniana jest nawet przez słuchaczy, którzy na co dzień unikają hip-hopowych brzmień.

Sprzedał w Polsce ponad 400 tys. płyt, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się raperów w Polsce. W jego twórczości warstwa liryczna jest połączeniem ironicznego poczucia humoru z wrażliwością, za pomocą których konstruuje subiektywne spostrzeżenia dotyczące polskich realiów i nie tylko. Jego koncert odbywa się w ramach trasy "2̶0̶2̶0̶/̶2̶0̶2̶1̶/̶2022 TOUR".