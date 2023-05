Ta malownicza wioska we Włoszech niebawem zniknie z powierzchni ziemi. Odwiedź ją, zanim to się stanie. Mieszka w niej... 11 osób

Civita di Bagnoregio – gdzie jest i dlaczego jest opustoszała?

Civita di Bagnoregio, zwana również „umierającym miastem”, ma swoje początki w starożytnych czasach. Została założona przez Etrusków ponad 2 500 lat temu i od tamtej pory zachwyca swoją historią i architekturą. W 1695 roku trzęsienie ziemi odcięło Civita di Bagnoregio od sąsiednich osiedli, co doprowadziło do stopniowego opuszczania tego miejsca. Obecnie wioska zamieszkiwana jest przez około dziesięć osób, jednak wielu mieszkańców Bagnoregio prowadzi tu sklepy i restauracje, co nadaje miejscu pewnego rodzaju magii.

Ze względu na postępującą erozję i zagrożenia trzęsieniami ziemii, Civita jest znana jako "umierające miasto". Odcięta od pozostałych osiedli, ta malownicza osada pustoszeje, jednak nadal przyciąga odwiedzających swym unikalnym urokiem. Gabriele Merlino Photographer/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Civita di Bagnoregio położona jest około 1 km na wschód od miasta Bagnoregio i około 120 km na północ od Rzymu. Aby zwiedzić to unikalne miejsce, konieczne jest zakupienie biletu wstępu, którego cena wynosi 5 euro. Bilety można nabyć na miejscu w kasie lub online, co może być szczególnie korzystne w sezonie turystycznym lub w weekend, kiedy unikniemy kolejek do kas.