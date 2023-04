Szymon Sutor laureatem nagrody FMF Young Talent Award, przyznawanej w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Głównym celem FMF Young Talent Award jest wyłonienie uzdolnionych kompozytorów młodego pokolenia i zaprezentowanie ich dokonań szerokiej publiczności oraz przedstawicielom branży. Do jedenastej edycji konkursu zgłosiło się 130 twórców z całego świata, od Kanady i Stanów Zjednoczonych przez liczne kraje europejskie aż po Chiny i Koreę Południową.

W tym roku zadaniem konkursowym było stworzenie własnej muzyki do fragmentu filmu „14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych”. Bohaterem tego dokumentu jest nepalski wspinacz Nimsdai Purja, który podjął się zdobycia wszystkich czternastu ośmiotysięczników w ciągu siedmiu miesięcy.

- Szymon Sutor prowadzi nas delikatnie, abyśmy nie przegapili żadnego ważnego dialogu ani rytmu opowieści. Przedstawia to, co wydaje się być szerszym znaczeniem filmu, dobrze go czuje. Ma talent do wyrażania go w sposób, który rezonuje – podkreśla Miriam Cutler, nominowana do nagrody Emmy kompozytorka.